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市场报道 | 2014年 1月 28日 星期二 21:02 BJT

美股业绩：辉瑞第四季营收和获利优于预期，盘前股价劲扬3%

路透1月28日 - 辉瑞(Pfizer) 公布优于预期的第四季财报，受癌症、神经疼痛和关节炎新药销售提振，激励其股价在盘前交易中上涨3%。

这家美国最大的制药商周二表示，公司第四季获利25.7亿美元，每股获利0.40美元。上年同期分别为获利63.2亿美元和每股获利0.86美元，当时公司业绩因出售营养品业务给雀巢 而受益。

扣除特殊项目后，辉瑞第四季每股获利为0.56美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.52美元。

该公司全球营收减少2%至135.6亿美元，因其学名药(非专利药)价格较低，但仍优于市场预估的营收133.5亿美元。

辉瑞称，预期2014年扣除特殊项目每股获利为2.20-2.30美元，大致符合市场预期的每股获利2.28美元。

辉瑞股价在盘前交易报30.55美元，高于周一纽约收盘价29.66美元。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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