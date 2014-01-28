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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 21:17 BJT

美股业绩：福特汽车第四季获利优于预期，因北美市场表现强劲

路透密西根州1月28日 - 美国第二大汽车制造企业福特汽车 周二公布，第四季获利高于预期，因其在核心北美市场表现强劲，抵消了在欧洲和南美市场的亏损。

该公司并确认了上月告知投资者的2014年获利预估。福特汽车将2014年视为转型的一年，这将考验执行长穆拉利的团队和他自2006年掌舵以来公司的重组力道。

福特汽车第四季净利升至30亿美元，合每股盈余(EPS)0.74美元，上年同期分别为16亿美元和0.40美元。

该业绩包括21亿美元将递延税项资产纳入资产负债表的获利，以及去年在欧洲买断养老金和裁员的3.11亿美元费用。

未计一次性项目，福特汽车EPS为0.31美元，较汤森路透I/B/E/S调查分析师预计的高出0.03美元。

第四季营收增长4%至376亿美元，高于分析师预计的351.7亿美元。

福特汽车周二表示，仍预计今年全球获利将介于70至80亿美元之间，但汽车营业利润率下降。

在周二美股盘前交易中，福特汽车劲扬3.3%，至16.23美元。(完)

(编译 于春红; 审校 王冠中)
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