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市场报道 | 2014年 1月 28日 星期二 22:47 BJT

美国热股：苹果对当季营收预估低于市场预期，股价大跌8%

路透1月28日 - 美国消费电子公司苹果 假日季iPhone销量未能达到华尔街预期，而且对当前季度的营收预估低于市场预期。

在周二美股早盘交易中，苹果股价大跌8.04%，报506.20美元。(完)
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