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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 22:40 BJT

美国热股：索尼将从瑞萨电子收购一芯片工厂，索尼股价小涨

路透1月28日 - 消息人士周二对路透表示，索尼(Sony) 将以70至80亿日圆向日本芯片生产企业瑞萨电子 收购一工厂，增产图像感应器，因市场对智能手机需求增加。

在周二美股盘初交易中，索尼在美上市股价升0.4%，报16.29美元。(完)
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