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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 21:31 BJT

美股业绩：康宁第四季获利优于预期，但警告LCD玻璃价格当季料继续下降

路透1月28日 - 特殊玻璃制造商康宁公司(Corning) 称液晶显示器(LCD)玻璃价格在当前一季将进一步下跌，令人益发担忧该公司电视显示业务的成长前景。该部门营收占到整个公司的逾三分之一。

康宁股价在盘前交易中下跌2.5%。

康宁的显示技术部门为索尼 、LG和联想集团 生产LCD面板。

康宁周二发布的声明称，“公司预计(玻璃)价格跌势将在第一季之后恢复到温和水平。”

康宁公布，第四季净利增至4.21亿美元，每股盈余0.30美元，上年同期分别为1.55亿美元和0.10美元。

该公司的拳头产品是用于苹果 和三星电子 智能手机的Gorilla玻璃。该产品销售下滑拖累公司核心毛利率在第四季下降2个百分点至40%。

第四季净营收减少9%至19.6亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期该公司每股盈余为0.27美元，营收为19.3亿美元。

光学通信业务部门营收增长12%至6.05亿美元，受光纤需求增长推动。

康宁股价盘前交易中报17.85美元。(完)

(编译 郑茵 审校 王冠中)
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