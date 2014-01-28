版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 28日 星期二 22:39 BJT

美国热股：西门子第一季获利增长15%，股价上涨

路透1月28日 - 德国工业集团西门子 公布会计年度第一季获利增长15%且利润率上升，这是执行长Joe Kaeser开始缩小与竞争对手差距的初步迹象。

在周二美股早盘交易中，西门子股价升0.67%，报133.22美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐