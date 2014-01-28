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市场报道 | 2014年 1月 28日 星期二 22:37 BJT

美国热股：D.R. HORTON第一季订单增长4%，股价急升5%

路透1月28日 - 美国最大住宅建筑企业D.R. HORTON INC 公布第一季订单增长4%，因住宅需求在夏季放缓后出现增长。

在周二美股早盘交易中，该公司股价大涨5%，报21.98美元。(完)
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