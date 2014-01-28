版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 23:03 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行1月综合制造业指数为正12，12月为正13

路透1月28日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，1月综合制造业指数为正12，12月为正13。 以下为具体数据及分项：

1月 　 12月 　 11月 　 三个月均值 制造业综合指数 12 13 13 13

出货 14 15 16 15

新订单 14 10 15 13 未完成订单 -2 -8 -1 -4 产能利用 11 8 0 6 投入物价 1.32 1.53 1.97 -- 产出物价 0.87 1.04 1.08 -- 制成品库存 12 10 13 12
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐