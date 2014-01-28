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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 23:53 BJT

美国数据：美国1月消费者信心指数为80.7，预估为78.1--经济咨商会

路透1月28日 - 美国经济谘商会周二公布，1月美国消费者信心指数为80.7，为8月来最高，12月消费者信心指数被下修为77.5，前值公布为78.1。

此前路透访问的分析师预估中值显示，1月消费者信心指数料为78.1。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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