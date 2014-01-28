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债券 | 2014年 1月 29日 星期三 00:33 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.050%，投标倍数为4.92

路透华盛顿1月28日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.040 低值 0.000 投资 0.051

价格/得标 价格 99.996111 高值得标比率 21.78% 投标倍数 4.92 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 10,000,006,300 总投标 49,185,246,300 竞争性投标得标 9,185,866,000 非竞争性投标得标 255,040,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/01/30 到期日 2014/02/27 CUSIP码 912796CA5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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