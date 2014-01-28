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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 02:08 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.380%，投标倍数为3.30

路透1月28日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.380% 中值 0.360% 低值 0.300% 价格/得标 价格 99.990047 高值得标比率 92.01% 投标倍数 3.30 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,015,700 总投标 105,501,860,700 竞争性投标得标 31,709,555,000 非竞争性投标得标 175,460,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 72,665,000,000 初级市场交易商得标 15,590,150,000 直接投标 19,819,000,000 直接投标得标 7,096,000,000 间接投标 12,727,400,000 间接投标得标 9,023,405,000 发行细节 发行日 2014/01/31 到期日 2016/01/31 CUSIP码 912828B41

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面，请点选

(编译 利棣儿;审校 李军)
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