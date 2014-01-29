表格: 美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.045%，投标倍数为5.67

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透华盛顿1月29日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.045% 中值 0.039% 低值 0.000% 价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 51.49% 投标倍数 5.67 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,071,200 总投标 84,998,132,200 竞争性投标得标 14,925,524,000 非竞争性投标得标 74,547,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 43,290,000,000 初级市场交易商得标 7,941,490,000 直接投标 6,240,000,000 直接投标得标 1,335,000,000 间接投标 35,393,585,000 间接投标得标 5,649,034,000 发行细节 发行日 2014/01/31 到期日 2016/01/31 CUSIP码 912828WK2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 李军;审校 利棣儿)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。