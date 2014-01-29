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货币新闻 | 2014年 1月 30日 星期四 00:40 BJT

表格: 美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.045%，投标倍数为5.67

路透华盛顿1月29日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.045% 中值 0.039% 低值 0.000% 价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 51.49% 投标倍数 5.67 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,071,200 总投标 84,998,132,200 竞争性投标得标 14,925,524,000 非竞争性投标得标 74,547,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 43,290,000,000 初级市场交易商得标 7,941,490,000 直接投标 6,240,000,000 直接投标得标 1,335,000,000 间接投标 35,393,585,000 间接投标得标 5,649,034,000 发行细节 发行日 2014/01/31 到期日 2016/01/31 CUSIP码 912828WK2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 李军;审校 利棣儿)
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