版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 06:19 BJT

美国股市：股指期货在土耳其央行升息后大涨

路透纽约1月28日 - 美国股指期货周二尾盘大涨，此前土耳其央行大幅提高利率。

标准普尔500 e-mini期货 涨20个点，道琼工业指数期货 涨150个点，Nasdaq 100期货 涨11个点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐