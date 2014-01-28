版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 06:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 71.84 +1.86 +2.66 2800365

搜狐 73.73 +2.48 +3.48 635241

网易 76.26 +1.88 +2.53 566034

百度 164.24 +5.56 +3.50 4872036

台湾

台湾积体电路 17.16 +0.01 +0.06 1274291

联电 2.01 -0.02 -0.99 74765

日月光 4.54 -0.02 -0.44 79811

矽品精密 5.92 -0.05 -0.84 244760

和信超媒体 1.14 +0.11 +10.68 691202

友达 2.80 -0.04 -1.41 117728

中华电信 29.53 +0.14 +0.48 49981

台湾国际航电 45.65 +0.38 +0.84 644079

香港

中国移动 48.24 -0.24 -0.50 227146

中国联通 12.96 +0.08 +0.62 88676

中国电信 45.86 +0.08 +0.17 18831

中芯国际 5.06 +0.13 +2.64 60207

电讯盈科 4.49 +0.09 +2.05 793

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐