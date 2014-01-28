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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 06:43 BJT

重发-土耳其央行：维持趋紧的货币政策直到通胀前景明确改善

(重发以跟上红条)

路透伊斯坦布尔1月29日 - 土耳其央行周三称，将一周回购利率上调至10%。土耳其央行正在对抗通胀，并抑制里拉跌势。

土耳其在召开紧急政策会议后发布声明称，将维持趋紧的货币政策直到通胀前景明确改善，预计这一举措将在2015年中把通胀压低至5%。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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