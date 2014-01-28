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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 06:26 BJT

亚洲汇市：日圆下跌而澳元上涨，此前土耳其央行升息

路透东京1月29日 - 美元兑日圆 周三短暂上涨约0.4%至103.39日圆，此前土耳其央行大幅升息以抑制里拉跌势。升息幅度大于许多市场人士的预期。

澳元兑美元 上涨约0.2%至0.8790。土耳其里拉 上涨约3%。(完)

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