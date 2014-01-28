《综述》美国12月耐久财订单锐减，但1月消费者信心高涨

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
扣除运输设备的订单下降1.6%，为3月以来最大降幅。11月为上升0.1%。
虽然耐久财订单波动较大，但该报告的细节可能支持这种看法：工厂活动将在今年初降温。去年第四季，产出增长速度为近两年来最快。
衡量企业支出计划的指标--扣除飞机的非国防资本财订单下降1.3%。该指标11月修正后为上升2.6%，初值为上升4.1%。
分析师此前预测这项所谓的核心资本财订单在12月上升0.5%。
核心资本财出货量上月减少0.2%。该项指标用于计算政府国内生产总值(GDP)指标中的设备支出。
11月核心资本财出货量增加2.3%，农业设备在升幅中占很大部分。
“这些数据将给关于资本支出的普遍乐观看法泼上一瓢冷水，”苏格兰皇家银行(RBS)的首席分析师Michelle Girard表示。
虽然出货量下降暗示去年第四季设备支出增长步伐不太强劲，但其影响被库存稳健增长所抵消，显示第四季GDP增长相当强劲。
上月耐久财库存增长0.8%，推动库存/出货比率升至八个月高位。
美国政府周四将公布第四季GDP初值。路透调查的分析师预测，第四季GDP料增长3.2%。第三季为增长4.1%。(完)
(编译/审校 张涛/杜明霞/朱晓军/孙茉莉/张荻)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申