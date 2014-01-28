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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 07:00 BJT

《综述》美国12月耐久财订单锐减，但1月消费者信心高涨

扣除运输设备的订单下降1.6%，为3月以来最大降幅。11月为上升0.1%。

虽然耐久财订单波动较大，但该报告的细节可能支持这种看法：工厂活动将在今年初降温。去年第四季，产出增长速度为近两年来最快。

衡量企业支出计划的指标--扣除飞机的非国防资本财订单下降1.3%。该指标11月修正后为上升2.6%，初值为上升4.1%。

分析师此前预测这项所谓的核心资本财订单在12月上升0.5%。

核心资本财出货量上月减少0.2%。该项指标用于计算政府国内生产总值(GDP)指标中的设备支出。

11月核心资本财出货量增加2.3%，农业设备在升幅中占很大部分。

“这些数据将给关于资本支出的普遍乐观看法泼上一瓢冷水，”苏格兰皇家银行(RBS)的首席分析师Michelle Girard表示。

虽然出货量下降暗示去年第四季设备支出增长步伐不太强劲，但其影响被库存稳健增长所抵消，显示第四季GDP增长相当强劲。

上月耐久财库存增长0.8%，推动库存/出货比率升至八个月高位。

美国政府周四将公布第四季GDP初值。路透调查的分析师预测，第四季GDP料增长3.2%。第三季为增长4.1%。(完)

(编译/审校 张涛/杜明霞/朱晓军/孙茉莉/张荻)
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