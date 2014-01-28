日韩经济指标预测--1月29日-2月5日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月28日(二) 2300 韩国经常帐(亿美元) 12月 -- 盈余41.8 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 +1.7% -1.3% 工业生产(较前月) +0.6% 持平 服务业产出(较前月) -- +0.1% 1月29日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +3.8% +4.0% 1月30日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 +1.2% +0.2% (较上月) +0.3% -0.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +1.2% +1.2% 全国整体CPI(较上年同期) -- +1.5% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +0.7% +0.7% 东京地区整体CPI(较上年同期) -- +0.9% 2330 日本求才求职比 12月 1.01 1.00 失业率 3.9% 4.0% 2350 日本工业生产初值 12月 +1.2% -0.1% 工业生产一个月预估 -- +2.8% 工业生产两个月预估 -- +4.6% 1月30-31日 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 55.2 1月31日(五) 0500 日本建筑业订单(较上年同期) 12月 -- +2.2% 房屋开工(较上年同期) +13.5% +14.1% 2月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月 -0.2% +7.0% 进口(较上年同期) -1.8% +3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差36.5 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月3日(一) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.8 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.5% +0.1% (较上年同期) +1.1% +1.1% 2月4日(二) 暂无重要经济指标公布。 2月5日(三) 0130 日本加班工资 12月 -- +4.7% (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申