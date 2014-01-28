美国股市：反弹回升，苹果重挫8%

* 股指期货跳涨，此前土耳其央行升息

* 美国12月耐久财订单意外锐减

* 苹果股价重挫，因iPhone销售及财测平淡

* 美联储展开为期两天会议

* 道琼工业指数上涨0.6%，标准普尔500指数上涨0.6%，Nasdaq指数涨0.4%

路透纽约1月29日 - 美国股市周二反弹回升，标准普尔500指数中止三日跌势，受助于辉瑞的优异财报，且投资人将焦点转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)接下来的刺激政策动向。

收盘后，美国股指期货大涨，此前土耳其央行大幅提高利率。标准普尔500 e-mini期货 涨20个点，成交量为170万口合约。

苹果 周二逆势大跌8%至506.50美元，创下一年来最大单日跌幅，上日该公司公布年末假期间iPhone销售低于预期。苹果股下大跌限制了标准普尔500指数及Nasdaq指数的涨势。

辉瑞 跳涨2.6%，收盘报30.42美元，令道琼及标普指数获得提振，此前这家美国最大制药商公布优于预期的季度获利。

这波上涨让道琼工业指数中止五日跌势，此前下跌是受到美国料将撤回货币刺激及新兴市场的多重疑虑，当中包括中国成长放缓以及土耳其和泰国陷入政局动荡。上周标准普尔500指数创下2012年6月以来最大周线跌幅。

“这止是跌深反弹。技术面看来严重超卖，因此小幅反弹时机已成熟，”俄勒冈州D.A. Davidson & Co.首席市场分析师Fred Dickson表示。

标准普尔500指数仍处于50日均线下方，周五则是10月9日以来首次收在该均线之下。

周二经济数据的亮点，在于一份报告显示美国消费者信心在1月上扬。经济谘商会公布，消费者对于景气状况及就业市场都更加乐观。

但是美国12月耐久财订单意外下滑4.3%，另外一项企业资本财支出计画的指标亦下跌，这可能让亮丽的经济前景笼罩阴霾。

数据公布后，美联储便展开两日政策会议。投资人急欲知道美联储每月购债规模是否会再缩减100亿美元。美联储12月宣布缩减购货币刺激的计画。

道琼工业指数 收升90.68点，或0.57%，至15,928.56点；标准普尔500指数 收涨10.94点，或0.61%，至1,792.50点；Nasdaq指数 升14.354点，或0.35%，至4,097.962点。

近期经济数据疲软，加上美国及海外股票抛盘，可能已经促使部份市场人士重新思考美联储的下一步。

费城Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示，“或许美联储延后缩减购债的市场共识升温。”

苹果股价跌至10月以来新低。假日季iPhone销量未能达到华尔街预期，而且公司提出的本季营收预估相当疲弱。

高通 等苹果供应商股价亦大跌，拖累Nasdaq指数表现。高通股价下跌1.7%至71.99美元。

投资大亨伊坎(Carl Icahn)表示，他又买进了5亿美元的苹果股票，这是他在不到一周之内第三度买进苹果股票，连同这次购股旗持有苹果股票已经超过40亿美元。(完)