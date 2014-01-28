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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 06:53 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔基本收平，阿根廷披索续跌

路透伦敦/里约热内卢1月28日 - 巴西雷亚尔兑美元 周二基本收平于2.4256雷亚尔，因投资者押注土耳其和印度升息将为新兴市场整体减压；过去七日雷亚尔贬值逾3%。

巴西央行总裁Alexandre Tombini接受英国金融时报采访时称，央行“必要时肯定会再次调整政策”，这一表态支撑了对巴西再度升息的预期。

墨西哥披索兑美元 升0.9%，连续第二日上涨，因决策者表态促进增长的改革将很快收获成效，努力将该国与较弱的新兴市场划清界限。

阿根廷披索兑美元 在黑市中续跌，下滑2.4%至12.45。(完)

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