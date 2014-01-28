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市场报道 | 2014年 1月 29日 星期三 06:45 BJT

加拿大汇市：加元触及四年半低点，投资者关注加元疲弱的前景

路透多伦多1月28日 - 加元兑美元周二触及四年半低点，因新兴市场表现平稳，投资者又将焦点转向加元疲弱的前景。

此外，市场亦在美国联邦储备理事会(美联储/FED)议息会议前调仓，该会议为期两天，将在周三结束，人们预期美联储将宣布进一步削减购债规模。更快地缩减刺激规模被视为是利多美元，从而损及了加元兑美元。

加元在上周尾段获得喘息空间，在新兴市场遭抛下滑之际获得青睐。不过新兴市场周三表现平稳，加元又再度失宠。

“加元整个的人气仍非常偏空，”Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton说道。

加元兑美元 收报1.1156加元，或0.8964美元，周一收报1.1112加元或0.8999美元。加元一度触及盘中低点1.1177,为2009年7月以来最低。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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