版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 07:14 BJT

韩国数据：12月经常帐盈余增长近一倍至纪录高位，因出口大增

央行数据还显示，2013年全年经常帐盈余创下707.3亿美元的纪录高位，较2012年的盈余480.8亿美元上升47.1%。

12月未经季节调整的金融账户净流出63.6亿美元，11月修正后为净流出63.3亿美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐