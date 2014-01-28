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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 07:25 BJT

韩国数据：12月经季调的工业生产较前月上升3.4%，创四年半来最大升幅

韩国12月工业生产较上年同期增长2.6%，路透调查预估中值为增长1.7%。11月修正后为下滑0.8%。

韩国工业生产密切反映其出口情况，因该国拥有部分全球最大的汽车、船舶和智能手机生产商。韩国12月出口较上年同期成长7.0%，受助于美国和中国的稳定需求。

韩国12月经季节调整后的服务业产出较前月萎缩0.7%，11月修正为上升0.3%。(完) (编译 杜明霞/朱晓军；审校 张涛)
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