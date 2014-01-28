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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 07:10 BJT

更新版 1-土耳其央行：大幅上调所有主要利率，以抑制里拉跌势

近日全球新兴市场大跌，令土耳其局势更加恶化。尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决议要到周三稍晚才能出炉，但土耳其央行升息后，推动美股期货在盘末上扬，全球投资者对土耳其的密切关注可见一斑。

“这一举措很大胆。此举非常有助于向市场表明央行支撑本币的决心，”BK Asset Management驻纽约常务董事Kathy Lien表示。

“采取这样的激进措施，可以重建投资者信心，也能限制对其他市场的溢出效应。”

路透周一对31位分析师的调查显示，受访者普遍预计贷款利率会上调2.25个百分点，仅有一人预计到实际升幅会有那么大。(完) (编译 杜明霞/朱晓军；审校 张荻/张涛)
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