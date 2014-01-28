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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 07:17 BJT

《全球汇市》日圆下滑，土耳其央行大幅升息提振里拉和澳元大涨

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3654 1.3668 -0.10 -0.66 1.3745

美元/日圆 103.34 102.95 +0.38 -1.86 105.30

欧元/日圆 141.10 140.71 +0.28 -2.51 144.73

美元/瑞郎 0.8998 0.8971 +0.30 +0.78 0.8928

英镑/美元 1.6567 1.6577 -0.06 +0.07 1.6556

美元/加元 1.1147 1.1147 +0.00 +4.96 1.0620

澳元/美元 0.8790 0.8776 +0.16 -1.38 0.8913

新西兰元/美元 0.8265 0.8254 +0.13 +0.72 0.8206

澳元/日圆 90.840 90.350 +0.54 -3.21 93.850

新西兰元/日圆 85.420 84.970 +0.53 -1.15 86.410

英镑/日圆 171.20 170.66 +0.32 -1.80 174.33

澳元/新西兰元 1.0630 1.0623 +0.07 -2.01 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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