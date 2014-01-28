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市场报道 | 2014年 1月 29日 星期三 07:46 BJT

美国个股：苹果股价挫跌之际，投资大亨伊坎大买5亿美元

**游说股票回购**

伊坎公开倡言要求苹果将更多现金返还给股东，同时已经提议要求公司通过股票回购返还股东500亿美元。

伊坎向路透表示，苹果管理层“似乎经营有方，但这是个财务问题”，他称该公司应该扩大股票回购计画。

苹果则称已经提出产业史上最大规模的返还资本计画。该公司周一称，12月当季通过派发股息及股票回购已向投资人返还77亿美元现金，累计返还股东资金规模已超过430亿美元，而其总体返还资金计画规模为1,000亿美元。

除了股票回购计画，伊坎称他认为投资人低估了苹果执行长库克(Tim Cook)所释出的讯息；库克称今年将会推出全新类型的产品。

“我认为该产品将会比人们预期的还要轰动，”伊坎表示。“他们已经有四年时间未能推出震撼市场的产品，上一个震撼市场的产品是iPad。不要忘了苹果的信众甚多。”

伊坎发布Twitter讯息后，苹果股价收盘仍下跌7.99%至506.50美元。

苹果周一公布财报后，至少有14家券商调降了苹果的股价目标，反映市场趋于饱和导致高阶手机销售难度提高的疑虑。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉/徐文焰)
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