美国个股：苹果股价挫跌之际，投资大亨伊坎大买5亿美元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**游说股票回购**
伊坎公开倡言要求苹果将更多现金返还给股东，同时已经提议要求公司通过股票回购返还股东500亿美元。
伊坎向路透表示，苹果管理层“似乎经营有方，但这是个财务问题”，他称该公司应该扩大股票回购计画。
苹果则称已经提出产业史上最大规模的返还资本计画。该公司周一称，12月当季通过派发股息及股票回购已向投资人返还77亿美元现金，累计返还股东资金规模已超过430亿美元，而其总体返还资金计画规模为1,000亿美元。
除了股票回购计画，伊坎称他认为投资人低估了苹果执行长库克(Tim Cook)所释出的讯息；库克称今年将会推出全新类型的产品。
“我认为该产品将会比人们预期的还要轰动，”伊坎表示。“他们已经有四年时间未能推出震撼市场的产品，上一个震撼市场的产品是iPad。不要忘了苹果的信众甚多。”
伊坎发布Twitter讯息后，苹果股价收盘仍下跌7.99%至506.50美元。
苹果周一公布财报后，至少有14家券商调降了苹果的股价目标，反映市场趋于饱和导致高阶手机销售难度提高的疑虑。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉/徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申