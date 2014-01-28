欧洲经济指标预测--1月29日-2月5日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日当周 1月29日(三) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.6% +1.4% (较上年同期) +8.5% +8.4% 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 12月 -- 1.43 0700 德国GfK消费者信心指数 2月 7.6 7.6 0900 意大利企业信心指数 1月 98.7 98.2 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 -- +1.5% 民间贷款 -- -2.3% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.7% 1月30日(四) 0800 瑞士KOF领先指标 1月 2.00 1.95 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少0.5 减少1.5 未经季节调整失业人数(万人) 320 290 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 296.5 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加7 增加6.3 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加10.5 增加9.1 抵押贷款批准件数(千件) 73 70.758 M4货供额(较前月) -- 持平 1000 欧元区企业景气指数 1月 0.35 0.27 经济景气指数 101.0 100.0 工业景气指数 负2.8 负3.4 服务业景气指数 0.8 0.2 消费者信心指数 负11.7 负13.6 消费者通胀预期指数 -- 14.9 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值 +1.3% +1.2% (较前月) -0.6% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.4% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.4% 1月31日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 1月 负12 负13 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.2% +1.5% (较上年同期) +1.9% +1.6% 0745 法国消费者支出 12月 -0.4% +1.4% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 -- +0.5% 0900 意大利失业率 12月 12.7% 12.7% 1000 欧元区通胀率 1月初值 +0.9% +0.8% 1000 意大利PPI(较前月) 12月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -- -1.8% 1000 欧元区失业率 12月 12.1% 12.1% 2月3日当周 2月3日(一) 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.9 0843 意大利Markit/ADACI 制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.3 0848 法国Markit制造业PMI 1月 -- 48.8 0853 德国Markit/BME 制造业PMI 1月 -- 56.3 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 -- 53.9 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 57.3 2月4日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 62.1 1000 意大利CPI(较前月) 1月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 意大利HICP(较前月) 1月初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.7% 1000 欧元区PPI(较上月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.2% 2月5日(三) 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 -- 47.9 0848 法国Markit服务业PMI 1月 -- 48.6 法国Markit综合PMI -- 48.5 0853 德国Markit服务业PMI 1月 -- 53.6 德国Markit综合PMI -- 55.9 0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 -- 51.9 欧元区Markit综合PMI -- 53.2 0928 英国Markit/CIPS服务业指数 1月 -- 58.8 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -- +1.4% (较上年同期) -- +1.6%(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申