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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 07:37 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超20万股

路透东京1月29日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下单情况：

日股(单位：百万股)

买单 18.3

卖单 18.1

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净买单 0.2 (完)
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