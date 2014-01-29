美国与加拿大经济指标预测--1月29日-2月5日****

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月29日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 1月24日当周 -- 404.1 再融资指数 -- 1,682.1 1900 美国FOMC联邦基金利率决定 -- -- 0-0.25% 1月30日(四) 1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +3.2% +4.1% 最终销售 +3.9% +2.5% 民间消费 -- +2.0% 隐性平减指数 +1.3% +2.0% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.1% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +1.9% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月25日当周 33.0 32.6 四周均值(万人) -- 33.15 续请失业金人数(万人) 1月18日当周 302.0 305.6 1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 101.7 成屋待完成销售指数(较前月) 持平 +0.2% 1月31日(五) -- 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值 12月 -- +1.5% 1330 美国实质个人支出 12月 -- +0.5% 个人所得 +0.2% +0.2% 个人消费 +0.2% +0.5% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期) -- +0.9% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 +0.2% +0.3% 1330 美国雇佣成本 第四季 +0.4% +0.4% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 59.0 59.1 1455 路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 81.0 80.4 消费者现况指数 95.5 95.2 消费者预期指数 71.5 70.9 1530 美国ECRI经济领先指标 1月24日当周 -- 133.9 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月3日(一) 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月终值 -- 53.7 1430 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 1月 -- 53.5 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 56.0 57.0 美国ISM制造业投入物价分项指数 54.0 53.5 美国ISM制造业就业分项指数 56.3 56.9 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 64.2 1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.5% +1.0% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 1月 -- 1,540 2月4日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月1日当周 -- -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月1日当周 -- -- 1445 美国纽约ISM企业活动指数 1月 -- 615.4 1500 美国工厂订单(较前月) 12月 +0.8% +1.8% 1500 美国耐久财订单 12月修正值 -- -- 扣除运输的耐久财订单 -- -- 扣除国防的耐久财订单 -- -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -- 2月5日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 1月31日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1315 美国ADP就业报告(万人) 1月 -- 增加23.8 1330 加拿大建筑许可 12月 -- -6.7% 1358 美国Markit服务业PMI 1月终值 -- 56.6 1500 美国ISM非制造业指数 1月 53.8 53.0 ISM非制造业企业活动指数 55.0 55.2 ISM非制造业雇佣指数 -- 55.8 ISM非制造业新订单指数 -- 49.4 ISM非制造业价格指数 -- 55.1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 王兴亚；审校 张涛)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透上海4月24日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)