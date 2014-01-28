中国金融：四大行26天放贷4,300亿，全行业1月新增或达1.1万亿--报载

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月29日 - 上海证券报周三报导引述消息人士称，直至1月26日，工商银行 等四大国有银行今年1月新增贷款投放约4,300亿元人民币，估计全银行业1月新增贷款达1.1万亿元。
报导指出，1月前20日，四大国有银行新增贷款为近4,400亿，存款则负增长超过7,000亿元。而20日至26日这一周，四大行新增贷款有所收缩，同期存款流失状况则有所好转，至26日，四大行存款负增长4,900亿元。 对于四大行贷款投放的收敛，消息人士分析认为主要是受存款制约，且月底还有取现压力。若以26日为基数，四大行贷款投放规模相对去年同期增长10%，消息人士认为属于正常增长。
基于四大行目前的新增贷款规模，以及央行对季度内银行各月额度管理相对有所放松的态势，有预计今年1月全行业新增贷款将超去年的1.07万亿，或达1.1万亿。 不过，值得一提的是，央行在1月17日举行的2014年人民银行货币信贷工作会议上明确指出，1月份以来，贷款增长较快。金融机构要合理安排贷款投放节奏，防止资产过快扩张。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申