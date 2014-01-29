《焦点》新兴市场大跌和美联储收紧政策伤及外汇利差交易

欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
**撤离利差交易**
根据卡斯商学院(Cass Business School)2012年底发布的一份研究报告，过去30年利差交易为投资者带来了5%的年回报率。
在寻求更高回报的短线投资者、投机客和银行中，利差交易是常见策略。不过美联储决定缩减经济刺激计划，让回报率受到冲击。随着土耳其和阿根廷等国货币的跌势加速，许多投资者也从利差交易中撤离。
如果目标货币下跌，那么来自利差交易的获利也会很快烟消云散。例如土耳其里拉兑美元，从12月17日迄今已经大跌了超过15%。
到目前为止，鲜有迹象表明新兴市场的动荡将会外溢到发达市场。而在1997和1998年时，这类状况曾经发生过。
Oppenheimer Funds旗下Currency Opportunities Fund基金管理人Alessio de Longis表示，投资者先前已经解除了很多押注，所以不会导致1990年代的市场风暴重现。
在本周的会议上，美联储不太可能因为新兴市场动荡而暂停缩减购债。然而，不确定因素已经造成市场波动性跳升，限制了风险交易的需求。
投资者也担心中国经济成长前景恶化和该国银行业问题。本周中国当局设法避免了一支5亿美元投资信托违约。
“大量作空任何主要货币，都是非常危险的。”Cambridge Mercantile Group外汇策略部主管Karl Schamotta说。(完)
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临