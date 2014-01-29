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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 08:37 BJT

《焦点》新兴市场大跌和美联储收紧政策伤及外汇利差交易

**撤离利差交易**

根据卡斯商学院(Cass Business School)2012年底发布的一份研究报告，过去30年利差交易为投资者带来了5%的年回报率。

在寻求更高回报的短线投资者、投机客和银行中，利差交易是常见策略。不过美联储决定缩减经济刺激计划，让回报率受到冲击。随着土耳其和阿根廷等国货币的跌势加速，许多投资者也从利差交易中撤离。

如果目标货币下跌，那么来自利差交易的获利也会很快烟消云散。例如土耳其里拉兑美元，从12月17日迄今已经大跌了超过15%。

到目前为止，鲜有迹象表明新兴市场的动荡将会外溢到发达市场。而在1997和1998年时，这类状况曾经发生过。

Oppenheimer Funds旗下Currency Opportunities Fund基金管理人Alessio de Longis表示，投资者先前已经解除了很多押注，所以不会导致1990年代的市场风暴重现。

在本周的会议上，美联储不太可能因为新兴市场动荡而暂停缩减购债。然而，不确定因素已经造成市场波动性跳升，限制了风险交易的需求。

投资者也担心中国经济成长前景恶化和该国银行业问题。本周中国当局设法避免了一支5亿美元投资信托违约。

“大量作空任何主要货币，都是非常危险的。”Cambridge Mercantile Group外汇策略部主管Karl Schamotta说。(完)
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