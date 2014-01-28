《美债周三展望》疲弱数据推动公债价格小涨，静待美联储决议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容仅略有调整)
* 美国耐用品订单数据疲弱，带动公债价格上扬
* 美联储周三将发布政策声明
* 美国财政部发售320亿美元两年期公债
路透纽约1月28日 - 美国公债价格周二小涨，此前数据显示美国12月耐用品订单意外下滑，刺激了对公债的避险买盘，但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布货币政策决定前，市场气氛紧张，涨势受限。
美国商务部公布，12月耐用品订单下滑4.3%。
法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示，“这确实显示美国经济状况更为低迷。”
美国财政部发售320亿美元两年期公债 ，周三将首次发售150亿美元两年期浮息公债，周四还将发售350亿美元五年期和290亿美元七年期公债。
新债供应帮助限制了公债价格的升幅，而且围绕美联储货币政策会议结果的不确定性也令市场承压。美联储将在周三下午结束会议，发布政策决定。
美联储在考虑是否进一步缩减购债计划。该计划旨在拉低长期借款成本，扶助经济。
“交易商在观望美联储会采取什么行动，”Nomura Securities International美国利率策略部门主管George Goncalves表示。
美联储在去年12月决定缩减每月购债规模100亿美元至750亿美元。一些分析师预计美联储将在本周再度缩减100亿美元。
新兴市场资产周二回稳，此前大跌三日，但发展中经济体出现麻烦的迹象仍让交易商不敢怠慢，这也带动了一些对美国公债的避险买盘。
“还没完，”法国巴黎银行的Kohli谈及新兴市场资产大跌时表示，“投资人感觉可能还将进一步走软。”
指标10年期公债价格 升4/32，收益率报2.752%，略低于周一尾盘的2.766%。
强劲的美国房价和消费者信心数据对公债价格影响不大。
周二发布的一调查显示，美国11月独栋房屋价格较10月升幅略高于预期，而按年增幅则为约八年最大。
按季节调整后，11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.9%，预估为上升0.8%。美国11月20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.7%，和预期一致，升幅为2006年2月来最大。
另一调查显示，美国消费者信心1月增强，因消费者对企业状况和就业市场更为乐观。
美国经济谘商会周二公布，1月美国消费者信心指数为80.7，为8月来最高，12月消费者信心指数被下修为77.5，前值为78.1。
美联储周二买入29.9亿美元2021年5月至2023年8月到期的公债，但对公债价格影响甚微。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申