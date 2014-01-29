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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:23 BJT

金砖国家：1月28日股汇市收盘纵览

路透1月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月28日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.26%或2.45点，报934.09点。

中国股市：沪综指缩量小幅收升，长假临近投资者心态谨慎

香港股市：恒指收跌停留于五个月低位，苹果供应链个股下挫

中国汇市：人民币即期跟随中间价收跌，临近春节购汇需求见涨

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拉美股市：MSCI拉美股指 涨0.1%，投资者预期会有更多的发展中国家紧缩货币与财政政策。巴西Bovespa指标股指 收高0.29%报47,840.93点。

拉美汇市：巴西雷亚尔基本收平，阿根廷披索续跌

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南非股市：持稳，全球投资者暂缓抛售新兴市场资产，且超卖个股被买回。Top-40绩优股指数 微跌0.01%，至41,085.10点。综合指数 跌0.06%至45,724.70点。

南非汇市：兰特持稳，因新兴市场资产抛压减弱

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印度股市：微跌，盘中触及两个月以来最低水准，央行意外升息打击银行类股。指标BSE指数 收低0.12%至20,683.51点，创下2013年12月17日以来最低收盘水准。NSE指数 收低0.16%，报6,126.25点。

印度汇市：卢比创逾两个月来最大单日涨幅，结束三日连跌，之前印度央行意外升息以压低通胀。卢比兑美元 收报62.51/52，上涨0.9%，为11月18日以来最大涨幅。上日收于63.10/11。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,332.510点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.86%至722.73点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.15%至34.7420卢布；卢布兑欧元 跌0.06%，报47.4650卢布。(完) (整理 张涛；审校 张若琪)
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