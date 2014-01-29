金砖国家：1月28日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透1月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月28日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.26%或2.45点，报934.09点。
中国股市：沪综指缩量小幅收升，长假临近投资者心态谨慎
香港股市：恒指收跌停留于五个月低位，苹果供应链个股下挫
中国汇市：人民币即期跟随中间价收跌，临近春节购汇需求见涨
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拉美股市：MSCI拉美股指 涨0.1%，投资者预期会有更多的发展中国家紧缩货币与财政政策。巴西Bovespa指标股指 收高0.29%报47,840.93点。
拉美汇市：巴西雷亚尔基本收平，阿根廷披索续跌
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南非股市：持稳，全球投资者暂缓抛售新兴市场资产，且超卖个股被买回。Top-40绩优股指数 微跌0.01%，至41,085.10点。综合指数 跌0.06%至45,724.70点。
南非汇市：兰特持稳，因新兴市场资产抛压减弱
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印度股市：微跌，盘中触及两个月以来最低水准，央行意外升息打击银行类股。指标BSE指数 收低0.12%至20,683.51点，创下2013年12月17日以来最低收盘水准。NSE指数 收低0.16%，报6,126.25点。
印度汇市：卢比创逾两个月来最大单日涨幅，结束三日连跌，之前印度央行意外升息以压低通胀。卢比兑美元 收报62.51/52，上涨0.9%，为11月18日以来最大涨幅。上日收于63.10/11。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,332.510点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.86%至722.73点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.15%至34.7420卢布；卢布兑欧元 跌0.06%，报47.4650卢布。(完) (整理 张涛；审校 张若琪)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。