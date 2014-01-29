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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:10 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月29日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢日前表示，要继续按照市场化、法制化、国际化的取向，推进新股发行体制改革，把改革力度和市场可承受程度统筹平衡好。

* 其他:

--1月22日-28日不到一周时间内，杭州、深圳、上海诞生三宗“地王”。其中，深圳和上海的“地王”总价分别达134亿元人民币和101亿元，杭州“地王”的单价达2.94万元/平方米。

--2013年国土资源部共核减规模偏大、超规定标准等各类不合理用地3,798.69公顷，其中耕地1,603.2公顷。同时，审查保障性住房、棚户区改造住房和中小套型普通商品住房用地14,406.39公顷。

--世茂股份 称，向上海联合产权交易所递交举牌申请，受让光大(集团)总公司转让的申银万国证券7.74%股权，举牌价格为21.86亿元。若获批，世茂股份将成为申银万国第三大股东。

--“亿元存款被盗”一事曝出，让酒鬼酒 业绩蒙上阴影。公司发布业绩预告，预计2013年亏损6,800-7,800万元，同比下降113.72%-115.74%。

--光伏回暖的大气候下，A股仍有不少上市公司“寒意”浓浓。天威保变 称，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，金额在52亿元左右。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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