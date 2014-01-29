《中国报摘》--中国证券报1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢日前表示，要继续按照市场化、法制化、国际化的取向，推进新股发行体制改革，把改革力度和市场可承受程度统筹平衡好。
* 其他:
--1月22日-28日不到一周时间内，杭州、深圳、上海诞生三宗“地王”。其中，深圳和上海的“地王”总价分别达134亿元人民币和101亿元，杭州“地王”的单价达2.94万元/平方米。
--2013年国土资源部共核减规模偏大、超规定标准等各类不合理用地3,798.69公顷，其中耕地1,603.2公顷。同时，审查保障性住房、棚户区改造住房和中小套型普通商品住房用地14,406.39公顷。
--世茂股份 称，向上海联合产权交易所递交举牌申请，受让光大(集团)总公司转让的申银万国证券7.74%股权，举牌价格为21.86亿元。若获批，世茂股份将成为申银万国第三大股东。
--“亿元存款被盗”一事曝出，让酒鬼酒 业绩蒙上阴影。公司发布业绩预告，预计2013年亏损6,800-7,800万元，同比下降113.72%-115.74%。
--光伏回暖的大气候下，A股仍有不少上市公司“寒意”浓浓。天威保变 称，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，金额在52亿元左右。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。