《香港报摘》--信报1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
* 要闻版头条：
--新鸿基地产 家族内讧扰攘六年，终于落幕。新地昨天发表声明，指郭氏三兄弟平等获分新地持股权益，换言之，大哥郭炳湘不再排除在分家产名单之外，「郭炳湘及其家人」可获逾400亿港元的家族资产，与两位弟弟及其家人相同。郭炳湘昨天以专注个人事业为由，辞去新地非执行董事的职务，惟市场关注他下一步会否减持，与家族事业划清界线。 * 其他： --中信里昂报告预测，将于2月13日公布的MSCI指数季度检讨结果中，石药集团 及中国信达 将分别纳入MSCI亚太区指数及MSCI中国指数，晋身成份股。
--汇丰证券预料今年本港楼价跌15%，惟已较外资大行美银美林及摩通等预期下跌20%至30%为佳。市场人士揣测美国削减买债规模步伐将加快，引发多个新兴国家出现「走资潮」，香港市场亦难以幸免。
--阿里巴巴与腾讯 网上小微金融业务竞争愈趋激烈，市传阿里巴巴集团将推出定期收益产品「定期宝」，以逾7厘高息抢客，令阿里巴巴的小微金融发展更多元化。腾讯旗下的微信，则趁春节期间推出「新年红包」服务，并掀起热潮，成功吸纳一批使用微信支付的新用户。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。