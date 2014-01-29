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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:16 BJT

《香港报摘》--信报1月29日

* 要闻版头条：

--新鸿基地产 家族内讧扰攘六年，终于落幕。新地昨天发表声明，指郭氏三兄弟平等获分新地持股权益，换言之，大哥郭炳湘不再排除在分家产名单之外，「郭炳湘及其家人」可获逾400亿港元的家族资产，与两位弟弟及其家人相同。郭炳湘昨天以专注个人事业为由，辞去新地非执行董事的职务，惟市场关注他下一步会否减持，与家族事业划清界线。 * 其他： 　　--中信里昂报告预测，将于2月13日公布的MSCI指数季度检讨结果中，石药集团 及中国信达 将分别纳入MSCI亚太区指数及MSCI中国指数，晋身成份股。

--汇丰证券预料今年本港楼价跌15%，惟已较外资大行美银美林及摩通等预期下跌20%至30%为佳。市场人士揣测美国削减买债规模步伐将加快，引发多个新兴国家出现「走资潮」，香港市场亦难以幸免。

--阿里巴巴与腾讯 网上小微金融业务竞争愈趋激烈，市传阿里巴巴集团将推出定期收益产品「定期宝」，以逾7厘高息抢客，令阿里巴巴的小微金融发展更多元化。腾讯旗下的微信，则趁春节期间推出「新年红包」服务，并掀起热潮，成功吸纳一批使用微信支付的新用户。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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