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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:19 BJT

中国个股：天威保变料去年亏损52亿元，公司债受波及或暂停上市

路透上海1月29日 - 昔日投入巨资发展光伏产业的中国保定天威保变电气股份有限公司 现再吞苦果，公司预计去年净利将巨亏52亿元人民币，主要因旗下新能源企业基本停产，公司需计提大额资产减值准备。

由于公司2012年亏损15.25亿元，天威保变股票将因连续两年亏损而被实施退市风险警示，其公司债 亦将受到波及，可能会因公司连续亏损而暂停上市交易。

公告称，2013年，新能源行业受国内外宏观经济形势影响，市场萎缩，产能过剩，产品低价徘徊等情况仍未好转。公司所属新能源企业基本处于停产状态。

在此之前，天威保变已实施壮士断腕之举，申请旗下控股子公司四川天威硅业破产。截止去年11月底，天威硅业已长期停产，且资不抵债，净资产为负6亿9,630.25万元。另外，公司还与大股东进行资产置换和资产出售，置出和出售新能源方面的资产，以减轻新能源业务的拖累。

天威保变周二收报4.64元。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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