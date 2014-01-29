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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:23 BJT

中国个股：世茂股份斥资21.86亿元受让申银万国证券7.74%股权

路透北京1月29日 - 继万科 、恒大地产 等房地产企业将投资触角伸向银行业后，又有房企看中了券商。世茂股份 发布公告称，已与光大集团签署相关产权交易合同，斥资21.86亿元人民币受让申银万国证券7.74%的股权。

刊登在上证所的公告显示，上述受让股权事宜若能获得相关政府部门批准后，世茂股份将成为申银万国第三大股东。

“公司始终长期看好中国资本市场、证券市场与行业的发展前景。目前中国资本市场正处于‘新兴加转轨’阶段，未来发展潜力巨大。”公告称。

根据上海联合产权交易所公开信息，以2012年12月31日为评估基准日，申银万国归属于母公司的股东权益的账面价值为172.18亿元，收益法评估价值为309.57亿元，转让标的对应评估值为23.96亿元。

自去年10月底开始停牌的中国宏源证券 ，此前曾公告称，已与申银万国签署重组意向书。该是宏源证券首次官方确认外界关于申银万国将与宏源证券合并的预期。

世茂股份周二收报9.05元人民币，过去一个月累计上涨2.38%。(完)

欲浏览更多内容请点选上证所网站 here (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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