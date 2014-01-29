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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:21 BJT

表格：1月20日止日本生胶库存增17.6%至15,474吨，升至八个月高位

路透东京1月29日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，1月20日止的10日内，日本生胶库存为15,474吨，较10日前的水准增加17.6%，升至八个月高位。

该库存是2013年5月10日的15,637吨以来最高。

以下为分类库存数据(单位：吨)：

种类 1月20日 1月10日 12月31日 12月20日 12月10日 11月30日

生胶 15,474 13,164 12,560 11,965 11,351 10,875

天然乳胶 531 547 584 560 538 553

合成胶(固体) 1,176 1,267 1,216 1,234 1,200 1,401

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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