《中国已公布新股发行上市日程表》--1月29日

欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
2/11 深 东易日盛 002713 3,121.0119 21.00 38.32 国信证券 2/14
2/11 深 登云股份 002715 2,300 10.16 26.52 新时代证券2/14
2/11 深 岭南园林 002717 2,143 22.32 23.34 中信建投 2/14
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
1/29 深 斯莱克 1,330.9247 35.15 22.29 国信证券
1/29 深 跃岭股份 2,500 15.36 16.52 东北证券
1/29 深 金莱特 2,335 13.38 22.30 民生证券
1/29 深 光环新网 1,364.5 38.30 37.79 西南证券
1/29 深 绿盟科技 2,115 41.00 37.96 广发证券
1/29 深 东方网力 1,470.25 49.90 37.75 中信建投
1/29 深 博腾股份 2,725 25.10 34.26 西南证券
-- 沪 晶方科技 603005 5,667.4239 19.16 33.76 国信证券
-- 沪 海天味业 603288 7,485 51.25 31.90 中信证券
注:1.本表包括新股发行及上市
2.*代表有新增 (完) (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临