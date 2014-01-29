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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 08:50 BJT

《焦点》韩国12月工业生产与经常帐数据大好，2014年经济强势起跑

韩国的出口贸易是其经济的重要支柱之一，全球一些最大的汽车、船舶及智能手机厂商都位于韩国。出口对该国的经常帐收支及工业生产具有非常大的影响。韩国的出口形势已逐步改善。

分析师预计出口今年将大幅提升经济成长，不过内需也料出现回升，得益于持续的就业增长以及普遍强劲的工业活动。

尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债是本月市场动荡的原因之一，但韩国相信其最终将从美国经济复苏中获益。

韩国强劲的经常帐盈余最近引发担忧，因这部分导致韩元去年下半年快速升值。随着韩元走强，国内一些关键产业警告称，由于日圆持续走疲，他们相对于日本对手的价格竞争力遭到削弱。

韩国央行目前预计，经常帐盈余料缩减至550亿美元，部分因为民间消费和企业投资转强可能导致进口增加。(完)

(编译 朱晓军/王兴亚；审校 张明钧/张涛)
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