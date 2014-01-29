《焦点》韩国12月工业生产与经常帐数据大好，2014年经济强势起跑

欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
韩国的出口贸易是其经济的重要支柱之一，全球一些最大的汽车、船舶及智能手机厂商都位于韩国。出口对该国的经常帐收支及工业生产具有非常大的影响。韩国的出口形势已逐步改善。
分析师预计出口今年将大幅提升经济成长，不过内需也料出现回升，得益于持续的就业增长以及普遍强劲的工业活动。
尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债是本月市场动荡的原因之一，但韩国相信其最终将从美国经济复苏中获益。
韩国强劲的经常帐盈余最近引发担忧，因这部分导致韩元去年下半年快速升值。随着韩元走强，国内一些关键产业警告称，由于日圆持续走疲，他们相对于日本对手的价格竞争力遭到削弱。
韩国央行目前预计，经常帐盈余料缩减至550亿美元，部分因为民间消费和企业投资转强可能导致进口增加。(完)
(编译 朱晓军/王兴亚；审校 张明钧/张涛)
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临