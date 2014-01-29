《新兴市场重要经济事件预告》--1月29日-2月5日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月29日(三)
阿比让--2014年象牙海岸国际投资论坛(至2月1日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和非洲开发银行总裁Donald Kameruka将发表演说。
哈拉雷--津巴布韦央行代理总裁Charity Dhliwayo宣读货币政策声明(0900)。
孟买--印度央行总裁拉詹就货币政策检视对分析师和研究人员讲话(1100)。
布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在美国商会午餐会上发表演讲(1130)。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定。
1月30日(四)
伯尔尼--前意大利央行副总裁Fabrizio Saccomanni访问瑞士。
1月31日(五)
布达佩斯--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼发表演说，题为“欧洲经济暨货币联盟(EMU)--过去、现在和未来”(0835)。
南非开普敦--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就“加强金融业监管和当前监管重点”讲话。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
圣地亚哥--智利央行公布1月货币政策会议记录(1130)。
2月3日(一)
暂无重要经济事件。
2月4日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议(0800)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月5日)。
坎帕拉--乌干达央行发布货币政策声明。
2月5日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。