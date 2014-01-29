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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:41 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月29日-2月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月29日(三)

阿比让--2014年象牙海岸国际投资论坛(至2月1日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和非洲开发银行总裁Donald Kameruka将发表演说。

哈拉雷--津巴布韦央行代理总裁Charity Dhliwayo宣读货币政策声明(0900)。

孟买--印度央行总裁拉詹就货币政策检视对分析师和研究人员讲话(1100)。

布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在美国商会午餐会上发表演讲(1130)。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定。

1月30日(四)

伯尔尼--前意大利央行副总裁Fabrizio Saccomanni访问瑞士。

1月31日(五)

布达佩斯--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼发表演说，题为“欧洲经济暨货币联盟(EMU)--过去、现在和未来”(0835)。

南非开普敦--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就“加强金融业监管和当前监管重点”讲话。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

圣地亚哥--智利央行公布1月货币政策会议记录(1130)。

2月3日(一)

暂无重要经济事件。

2月4日(二)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议(0800)。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月5日)。

坎帕拉--乌干达央行发布货币政策声明。

2月5日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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