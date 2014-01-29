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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 16:34 BJT

台湾央行：共发行87亿台币存单，存单发行余额增56亿

路透台北1月29日 - 台湾央行周三公布，共发行87亿台币存单，相较存单到期金额31亿台币，存单发行余额增56亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 61

91天期 0.93 20

182天期 1.05 6

央行上日共发行982.75亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,428.5亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为800亿台币，累计超额准备为1,940亿，加计前期1%的超额准备为2,900亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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