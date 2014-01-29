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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:53 BJT

全球金市：金价连跌第三日，聚焦美联储会议结果

美联储周三结束为期两天的政策会议后，料宣布每月购债规模再削减100亿美元。

法国兴业银行和汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)周二称，矿商第三季提前出售的黄金未了结头寸触及至少2002年以来最低水准，矿商再减持6吨“对冲”头寸。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，哈萨克12月黄金储备增加2.39吨。乌克兰则增0.6吨，白俄罗斯增0.9吨，阿塞拜疆(亚塞拜然)增幅略低于1吨。

加拿大金矿商Detour Gold 表示，若金价自当前水准再跌，该公司将考虑采取对冲策略。(完)

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(编译 王兴亚/张若琪 审校 杜明霞/徐文焰)
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