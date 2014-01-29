欧洲个股：RBS缩减部分外汇定盘服务，全球调查持续推进

路透伦敦1月28日 - 苏格兰皇家银行 已经向客户表示，将会停止接受部分货币定盘的交易指令，原因在于进行内部检讨，该行并拒绝对有关操弄每日指标定盘价的调查置评。

该行将中止美国及欧洲每日市场及少数主要新兴市场以外的所有定盘产品。RBS指出，此举的目的是在该行及客户的需求间求取平衡。

指标外汇汇率、亦即每日定盘价，是全球金融市场的基石，用于为数以万亿(兆)美元计的投资及交易定价，同时深受企业、投资人及各国央行所倚重。

一名RBS发言人不愿说明停止定盘价服务的细节，仅称这个举动是该行检讨每日指标数据程序的结果。

银行业者往往会在定盘之前接受客户外汇交易指令，而全球各地进行的官方调查正试图了解，交易商是否利用客户的交易指令资料来不当地影响定盘价。

而在回应全球指标利率调查方面，各主管机关正在调查投资银行的交易员是否与他行交易对手分享对市场相当敏感的资讯，并操弄汇率，彼此说明各自的仓位并影响价格。