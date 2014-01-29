欧洲个股：RBS缩减部分外汇定盘服务，全球调查持续推进

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透伦敦1月28日 - 苏格兰皇家银行 已经向客户表示，将会停止接受部分货币定盘的交易指令，原因在于进行内部检讨，该行并拒绝对有关操弄每日指标定盘价的调查置评。
该行将中止美国及欧洲每日市场及少数主要新兴市场以外的所有定盘产品。RBS指出，此举的目的是在该行及客户的需求间求取平衡。
指标外汇汇率、亦即每日定盘价，是全球金融市场的基石，用于为数以万亿(兆)美元计的投资及交易定价，同时深受企业、投资人及各国央行所倚重。
一名RBS发言人不愿说明停止定盘价服务的细节，仅称这个举动是该行检讨每日指标数据程序的结果。
银行业者往往会在定盘之前接受客户外汇交易指令，而全球各地进行的官方调查正试图了解，交易商是否利用客户的交易指令资料来不当地影响定盘价。
而在回应全球指标利率调查方面，各主管机关正在调查投资银行的交易员是否与他行交易对手分享对市场相当敏感的资讯，并操弄汇率，彼此说明各自的仓位并影响价格。
这些调查已然导致多家主要银行的交易员遭解雇或停职。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透上海4月24日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)