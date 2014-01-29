《中国报摘》--其他报纸重要消息1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
**上海证券报**
--消息人士透露，截至26日，中国工商银行 等四大国有银行新增贷款投放约4,300亿元人民币，较20日水平收敛，但20日-26日期间存款流失状况有所好转。
--中国人民银行发布数据显示，2013年中国债券市场共发行人民币债券9万亿元，同比增加12.5%，公司信用类债券增速有所放缓，国债收益率曲线整体平坦化上移。
--新年至今不到一个月，信用风险事件层出不穷。洛阳矿业发债的主承销商广发银行连发三则公告，为保证三期债券如期兑付，拟对其已发行的一期非公开定向债务融资工具(PPN)、两期中票(MTN)采取信用增进方式，增加担保。
**证券时报**
--上汽集团 近日与泰国正大集团签署协议，合资组建大通汽车(泰国)有限公司。为继马来西亚、新加坡之后，上汽大通完成在东盟三大汽车市场的全面布局。
--新基金的吸金能力在2014年继续爆发，新年已有两只超百亿基金出炉，而今年以来的新基金首募规模已经达到350亿，超过去年同期水平。
**第一财经日报**
--从接近监管层人士处获悉，上海市属金融企业股权激励计划即将破冰，打头炮的将是东方证券资产管理有限公司。
**东方早报**
--据悉，暂停审批近九个月的地方政府融资平台资产证券化(ABS)项目再度开闸。其中包括海通证券 的浦发集团BT回购项目、广发证券 发起设立的吉林城建BT项目。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。