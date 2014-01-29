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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:42 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月29日

**上海证券报**

--消息人士透露，截至26日，中国工商银行 等四大国有银行新增贷款投放约4,300亿元人民币，较20日水平收敛，但20日-26日期间存款流失状况有所好转。

--中国人民银行发布数据显示，2013年中国债券市场共发行人民币债券9万亿元，同比增加12.5%，公司信用类债券增速有所放缓，国债收益率曲线整体平坦化上移。

--新年至今不到一个月，信用风险事件层出不穷。洛阳矿业发债的主承销商广发银行连发三则公告，为保证三期债券如期兑付，拟对其已发行的一期非公开定向债务融资工具(PPN)、两期中票(MTN)采取信用增进方式，增加担保。

**证券时报**

--上汽集团 近日与泰国正大集团签署协议，合资组建大通汽车(泰国)有限公司。为继马来西亚、新加坡之后，上汽大通完成在东盟三大汽车市场的全面布局。

--新基金的吸金能力在2014年继续爆发，新年已有两只超百亿基金出炉，而今年以来的新基金首募规模已经达到350亿，超过去年同期水平。

**第一财经日报**

--从接近监管层人士处获悉，上海市属金融企业股权激励计划即将破冰，打头炮的将是东方证券资产管理有限公司。

**东方早报**

--据悉，暂停审批近九个月的地方政府融资平台资产证券化(ABS)项目再度开闸。其中包括海通证券 的浦发集团BT回购项目、广发证券 发起设立的吉林城建BT项目。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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