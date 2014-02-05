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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：2月5日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月5日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期5,690.30亿台币。

--公债01甲3期本金 300.00亿

02/04 101甲3期2息 2.25亿

02/05 91甲3期12息 17.00亿

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 4兆4,672.4亿台币：(单位：亿台币)

02/06 4,956.60

02/07 5,876.05

02/10 6,154.00

02/11 4,196.50

02/12 1,674.50

02/13 3,937.00

02/14 895.00

02/17 3,192.70

02/18 881.50

02/19 587.00

02/20 3,393.50

02/21 3,599.00

02/24 3,948.80

02/25 1,002.25

*02/26 113.00

02/27 22.00

02/28 113.00

03/03 130.00

--公债还本付息497.6630675亿台币

02/04 101甲3期本金 300.00亿

02/04 101甲3期2息 2.25亿

02/05 91甲3期12息 17.00亿

02/08 102甲4期1息 2.50亿

02/10 93甲3期10息 18.00亿

02/13 90甲2期13息 30.00亿

02/13 101甲4期2息 12.25亿

02/14 96甲2期7息 7.98006亿

02/14 97甲2期6息 15.00亿

02/16 98甲2期5息 12.75亿

02/18 92甲3期11息 16.25亿

02/22 99甲4期4息 15.00亿

02/22 100甲4期3息 12.00亿

02/24 95甲2期8息 11.25亿

02/25 94甲3期9息 14.25亿

02/26 102甲5期1息 11.1830075亿

--国库券到期偿还

02/27 财102-10期182天国库券到期 200亿

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--2/14：发行103/4期五年公债，预计金额400亿台币，11日标售。

--2/24：发行财103-3期273天国库券，预计金额250亿台币，21日标售。

--2/26：发行103/5期30年公债，预计金额300亿台币，21日标售。

--3/03：发行103/6期10年公债，预计金额400亿台币，2月25日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)

注：*表更新 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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