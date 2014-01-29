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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 09:01 BJT

《全球市场》亚洲股市反弹，土耳其升息带来安慰

新兴市场仍易受美联储政策决定影响。美国缩减刺激规模，加之由此带来的公债收益率上涨，是基金将资金转投发达国家的原因之一。

然而许多投资人看来已经能够平静接受缩减购买资产计画，因美联储承诺将长时间维持利率于近零水准。

指标10年期公债 收益率持稳于2.77%，本月稍早触及峰值3.04%。

商品市场上，金价 跌至每盎司1,252.70美元，远离周一所及的高点1,278.01。

美国原油期货 价格涨0.29美元至每桶97.12美元，触及今年来最高，因市场预期美国原油交割地库欣的原油库存将大减。布兰特原油 周二上涨0.76美元至每桶107.45美元(完)

(编译/审校 张涛/杜明霞/王兴亚/孙茉莉/张若琪/张明钧)
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