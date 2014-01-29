《焦点》雅虎第四季营收下滑，因线上广告价格续跌

阿里巴巴当季营收同比增长51%至17.76亿美元。这一增幅尽管也不错，但仍低于第二季的61%以及第一季的71%。

“阿里巴巴很让人失望，”B Riley分析师Sameet Sinha称，其并指出该公司营收增长放缓不禁令人怀疑是因为在丧失竞争优势，还是由于其他因素。

在周二的分析师电话会议上，梅耶尔及财务长Ken Goldman表示，雅虎的营收从2014年开始将再度增长，得益于去年的投资以及提升门户网站流量的努力。

但雅虎拒绝提供全年财测，仅仅对当前季度做出预估。

雅虎表示，剔除向第三方网站支付的费用，第一季净营收料介于10.6亿至11亿美元，区间中值符合分析师平均预估的10.8亿美元。

雅虎第四季展示广告营收同比下跌6%，除韩国外的展示广告单价下降7%。