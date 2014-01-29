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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 09:28 BJT

修正-国际油市：美国原油期货跌向97美元，因库存增幅大于预期

1月24日止当周美国原油库存增加470万桶至3.604亿桶，高于分析师预估的增加230万桶。

一位利比亚抗议运动领导高层表示，与政府的谈判取得关键进展，可能在两周内达成协议，解除对石油输出港口的武装封锁并恢复出口。

伊拉克能源高官周二称，叙利亚内战的余波阻碍了伊拉克开发油气储备，而且一条通往地中海的大输油管屡遭炸毁。

IIR Energy周二的最新数据显示，美国墨西哥湾地区炼厂今春的维修关闭规模可能大于往年均值，中西部炼厂维护则少于往常。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦/朱晓军；审校 张涛/张若琪)
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