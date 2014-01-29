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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 09:26 BJT

香港新股：港灯首日挂牌开盘报5.41港元，略低于招股价

路透香港1月29日 - 香港发电及供电商--港灯电力投资 周三首日挂牌开盘报5.41港元，较招股价低0.7%。

大市恒生指数 则开高0.69%。

这家由电能实业 分拆出来的公司，此前以招股价区下限5.45港元定价，香港首次公开发售（IPO）集资约241亿港元。

电能实业为香港首富李嘉诚旗下企业。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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